Московский аэропорт внезапно закрыли на фоне взрывов в области

Введенные ограничения на работу аэропорта связаны с вопросами безопасности, рассказали в Росавиации.
Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку рейсов из-за введенных ограничений на работу воздушной гавани. Об этом в ночь на 19 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его данным, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.
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«В Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Артем Кореняко.
По предварительной информации, причиной введения ограничений могли стать ночные инциденты в Московской области. В ночь на 19 июля поступали сообщения о попытках атак дронов на подмосковные территории. Жители Дмитрова заявили о возгорании, которое началось после падения неустановленного объекта с неба. Официальных комментариев о связи этих событий с работой аэропорта пока не поступало.
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Обновлено в 01:36:
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Домодедово работает в штатном режиме, сообщили в Росавиации.