Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский аэропорт внезапно закрыли на фоне взрывов в области

Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку рейсов из-за введенных ограничений на работу воздушной гавани. Об этом в ночь на 19 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его данным, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

Введенные ограничения на работу аэропорта связаны с вопросами безопасности, рассказали в Росавиации.

Аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку рейсов из-за введенных ограничений на работу воздушной гавани. Об этом в ночь на 19 июля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. По его данным, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию атаковали БПЛА, в городах Подмосковья гремят взрывы: онлайн-трансляция.

«В Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Артем Кореняко.

По предварительной информации, причиной введения ограничений могли стать ночные инциденты в Московской области. В ночь на 19 июля поступали сообщения о попытках атак дронов на подмосковные территории. Жители Дмитрова заявили о возгорании, которое началось после падения неустановленного объекта с неба. Официальных комментариев о связи этих событий с работой аэропорта пока не поступало.

Дроны атаковали Подмосковье и другие регионы РФ в ночь на 19 июля. Последние новости об отражении налетов — в онлайн-трансляции URA.RU.

Обновлено в 01:36:

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Домодедово работает в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше