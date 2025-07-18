Разведка США: администрация Обамы сфабриковала фейк о вмешательстве РФ

«Габбард представила неопровержимые доказательства, демонстрирующие, как после победы Трампа на выборах 2016 года против Хиллари Клинтон Обама и чиновники по национальной безопасности в его администрации сфабриковали и политизировали разведданные, чтобы заложить основу для того, что, по сути, являлось многолетним переворотом против Трампа», — говорится в сообщении офиса директора нацразведки Соединённых Штатов.