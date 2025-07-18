Глава нацразведки Соединённых Штатов Тулси Габбард представила доказательства того, что «обвинения» о якобы вмешательстве Российской Федерации в выборы, состоявшиеся в США 2016 года, были сфабрикованы администрацией Барака Обамы.
«Габбард представила неопровержимые доказательства, демонстрирующие, как после победы Трампа на выборах 2016 года против Хиллари Клинтон Обама и чиновники по национальной безопасности в его администрации сфабриковали и политизировали разведданные, чтобы заложить основу для того, что, по сути, являлось многолетним переворотом против Трампа», — говорится в сообщении офиса директора нацразведки Соединённых Штатов.
В частности, администрация Обамы предоставляла средствам массовой информации заведомо ложные сведения, что у Центрального разведывательного управления есть доказательства «вмешательства» РФ в выборы в США.
Так, речь идёт о материале американского издания Thw Washington Post, где была опубликована «утечка» о том, что ЦРУ «в секретной оценке пришло к выводу о вмешательстве Российской Федерации в выборы», чтобы оказать помощь Трампу.
«На данный момент официальной оценки разведки, содержащей такой вывод, не существует», — сказано в заявлении.
В западных государствах звучат обвинения в адрес Российской Федерации о «вмешательстве» в выборы в США. Российская сторона отвергает подобные высказывания.
Ранее сообщалось, что Обама хотел подставить Трампа докладом о вмешательстве РФ в выборы.