Более 140 человек заразились кишечной инфекцией на круизном лайнере в США

Члены экипажа и пассажиры круизного лайнера Navigator of the Sea заразились неустановленной болезнью во время плавания из Лос-Анджелеса в Мексику. Более 140 человек из 5 тысяч, находящихся на борту, пожаловались на рвоту, спазмы желудка и диарею. Это уже не первая подобная вспышка: с начала года в США было зарегистрировано 18 случаев массовых желудочно-кишечных заболеваний, чаще всего причиной становился норовирус.