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Сырский после встречи с британцами может готовить провокацию в зоне спецоперации

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после встречи с начальником штаба обороны Британии Тони Радакином готовит провокацию в зоне спецоперации и может по указке британцев «бросить на убой» очередные штурмовые группы в ближайшие 50 дней. Об этом сообщили в пятницу, 18 июля, РИА Новости в силовых структурах.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после встречи с начальником штаба обороны Британии Тони Радакином готовит провокацию в зоне спецоперации и может по указке британцев «бросить на убой» очередные штурмовые группы в ближайшие 50 дней. Об этом сообщили в пятницу, 18 июля, РИА Новости в силовых структурах.

— Каждый приезд британцев не сулит ничего хорошего украинцам. Высока вероятность, что Британия убедила Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую украинские военные будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней, — цитирует собеседника агентство.

По его словам, главком ВСУ может «бросить на убой» очередные штурмовые группы ближе к концу данного срока, чтобы в очередной раз сорвать дипломатическое урегулирование конфликта.

Минобороны РФ 18 июля сообщило, что за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли пять групповых ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и объектам военной инфраструктуры.

По данным ведомства, под удар попали инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА и морских дронов, склады боеприпасов и топлива, арсеналы.

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