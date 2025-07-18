Психолог объяснила, как на самом деле лабубу действует на психику ребенка

Сама по себе игрушка лабубу вряд ли навредит детской психике. Однако, стоит обратить внимание, как малыш реагирует на нее, если он по каким-то причинам напуган, то не следует покупать ему лабубу в подарок, об этом заявила NEWS.ru детский психолог Ирина Таранова.
— Лабубу может причинить вред психике ребенка, если она ассоциируется у него с чем-то страшным или в случае нездоровой психики. Если он ее боится, то просто не покупайте ее, — сказала эксперт.
По словам специалиста, ажиотаж о негативном влиянии обычной игрушки сильно преувеличен, так как сама по себе она не может навредить, гораздо важнее обстановка в семье малыша.
KP.RU отметил, что популярная игрушка лабубу — не лучший выбор для малышей. Ведь несмотря на ее мягкость, ее зубы могут вызвать неоднозначное восприятие персонажа со стороны дошкольника. При этом у подростков уже сформировано самосознание и такая покупка говорит, скорее, о проявлении подросткового бунта.