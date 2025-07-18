Психолог объяснила, как на самом деле лабубу действует на психику ребенка

Сама по себе игрушка лабубу вряд ли навредит детской психике. Однако, стоит обратить внимание, как малыш реагирует на нее, если он по каким-то причинам напуган, то не следует покупать ему лабубу в подарок, об этом заявила NEWS.ru детский психолог Ирина Таранова.