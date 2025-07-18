«Жестокий парень»: Трамп снова выступил с критикой Байдена

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал бывшего главу государства Джо Байдена как некомпетентного и жесткого политика. Об этом он сообщил, выступая на церемонии подписания закона о регулировании цифровых активов.
«Джо [Байден] был некомпетентен, но он также был известен как жестокий парень. Народ не осознает того, что они были некомпетентными и жестокими», — рассказал американский глава.
Трамп заявил, что администрация его предшественника проводила политику, направленную против криптовалютной отрасли.
Однако ранее газета The New York Times писала, что глава Белого дома, обсуждая вопросы военных поставок Украине, по сути повторяет позицию своего предшественника Джо Байдена по украинскому конфликту. При этом ранее Трамп не раз заявлял о желании достичь мира или выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта.