«Жестокий парень»: Трамп снова выступил с критикой Байдена

Однако ранее газета The New York Times писала, что глава Белого дома, обсуждая вопросы военных поставок Украине, по сути повторяет позицию своего предшественника Джо Байдена по украинскому конфликту. При этом ранее Трамп не раз заявлял о желании достичь мира или выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта.