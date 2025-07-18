В России выросли штрафы за нарушения ПДД: вот сколько придется заплатить

В России ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения, новые штрафы применяются с 18 июля. Соответствующие изменения внесены в КоАП.
Больше придется заплатить за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Если нарушение допущено в первый раз, водителю могут выписать штраф в 7−10 тысяч рублей, а за повторное нарушение могут до полугода лишить прав.
Грузоперевозчикам также придётся приготовить больше денег для уплаты штрафа в случае нарушения правил проезда через автоматический пункт весогабаратного контроля (до 600 тысяч рублей) и превышение разрешенных габаритов груза на 10 см (до 150 тысяч рублей).
Ранее эксперт Шкуматов объяснил увеличение штрафов тем, что после того, как водитель решил не останавливаться по требованию инспектора, может последовать погоня, авария, и могут пострадать другие участники движения.
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