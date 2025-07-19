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TNI: истребитель Су-35С является лучшим боевым самолетом ВКС России

Су-35С способен эффективно действовать в зонах, прикрытых украинскими системами ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Истребитель Су-35С четвертого поколения по праву считается одним из самых эффективных боевых самолетов в арсенале российских Воздушно-космических сил. К такому выводу пришёл обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт, отметив ключевые достоинства этой машины.

Как подчеркивает Вайхерт, истребитель, известный в НАТО под обозначением Flanker-E, разработан конструкторским бюро «Сухой» и занимает ведущие позиции среди российских самолетов благодаря высокому уровню технологической оснащённости. Несмотря на то что Су-57 превосходит его по ряду характеристик, Су-35С чаще применяется в реальных боевых условиях.

Особое внимание обозреватель уделил способности Су-35С эффективно действовать в зонах, прикрытых украинскими системами ПВО, что свидетельствует о его высокой боевой надежности. Благодаря модернизированной аэродинамике и двигателям с управляемым вектором тяги, истребитель демонстрирует отличную маневренность, что делает его грозным противником в воздушных сражениях.

Ранее в США назвали всевидящим монстром российскую стационарную многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) кругового обзора «Дон-2Н».

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