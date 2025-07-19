TNI: истребитель Су-35С является лучшим боевым самолетом ВКС России

Как подчеркивает Вайхерт, истребитель, известный в НАТО под обозначением Flanker-E, разработан конструкторским бюро «Сухой» и занимает ведущие позиции среди российских самолетов благодаря высокому уровню технологической оснащённости. Несмотря на то что Су-57 превосходит его по ряду характеристик, Су-35С чаще применяется в реальных боевых условиях.