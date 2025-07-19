Что можно и нельзя делать в Сысоев день 19 июля, когда узнавали про дожди осенью

Православная церковь 19 июля вспоминает святого Сисоя Великого. В народе принято отмечать Сысоев день. Так, в названный день узнавали про дожди осенью.
Что нельзя делать 19 июля.
Не рекомендуется 19 июля проводить генеральную уборку. Кроме того, не следует делать заготовки на зиму. День не подходит для принятия поспешных решений, суеты. А еще нельзя брать взаймы. Подобное может обернуться финансовыми трудностями.
Что можно делать 19 июля.
По традиции, 19 июля следует обязательно походить босиком по росе. Считалось, что это поможет укрепить здоровье, избавиться от болезней. А еще в названную дату чаще всего удачная рыбалка.
Согласно приметам, дождь обещает дождливую осень. В том случае, если на деревьях пожелтевшие листья, то осень и зима будут ранними. Месяц в тумане предсказывает о скором похолодании.
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