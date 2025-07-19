19 июля 2025 года: какие праздники отмечают в России и мире

19 июля 2025 — день, когда можно совместить духовное развитие, гастрономические удовольствия и интерес к истории. Узнайте, какие ещё события сделают эту дату особенной!
Почему 19 июля — особенный день?
19 июля — дата, богатая на интересные события и праздники. В этот день:
— В России отмечают вкусный гастрономический праздник;
— В Японии чествуют женщин-политиков;
— Православная церковь вспоминает важных святых;
— Родились знаменитые актёры и поэты.
Давайте подробно рассмотрим все значимые события этого дня.
День пирожков с малиновым вареньем — сладкая традиция.
19 июля 2025 года россияне в седьмой раз отметят День пирожков с малиновым вареньем — молодой, но уже полюбившийся гастрономический праздник.
История праздника.
Традиция появилась в 2015 году как неформальная инициатива кулинарных блогеров. За несколько лет она распространилась по всей стране благодаря:
— Любви россиян к домашней выпечке;
— Сезонности малины (июль — пик урожая);
— Простоте приготовления.
Как отметить?
Варианты празднования:
— Испечь пирожки самостоятельно — классический рецепт включает:
— Дрожжевое тесто;
— Малиновое варенье (лучше домашнее);
— Сахарную пудру для украшения.
Устроить тематическую вечеринку с:
— Дегустацией разных видов выпечки;
— Чаепитием из самовара;
— Конкурсом на самый красивый пирожок;
— Посетить кулинарный мастер-класс или фестиваль русской кухни.
Интересный факт: В 2023 году в Москве установили рекорд — испекли пирожок диаметром 1,5 метра!
День женщин-министров в Японии — праздник равноправия.
19 июля в Японии отмечают неофициальный, но важный День женщин-министров.
Статистика и факты:
— Первая женщина в японском правительстве появилась в 1960 году;
— В 2025 году в кабинете министров 3 женщины;
— По гендерному равенству Япония занимает 120-е место из 146 стран (данные ВЭФ).
Как празднуют?
— Проводят форумы о карьерных возможностях;
— Организуют выставки о выдающихся женщинах-политиках;
— В соцсетях публикуют истории успеха.
Православные праздники 19 июля 2025 года.
В церковном календаре этот день отмечен двумя важными датами.
Собор Радонежских святых.
История праздника:
— Учреждён в XVII веке;
— Официально утверждён в 1981 году;
— Посвящён Сергию Радонежскому и его ученикам.
Традиции:
— Особые богослужения в Троице-Сергиевой лавре;
— Крестные ходы;
— Помощь монастырям и нуждающимся.
Память преподобного Сисоя Великого.
V век, Египет:
— Жил в пещере Антония Великого;
— Прославился мудростью и чудесами;
— Его мощи хранятся в Венеции.
Поучения Сисоя:
«Если человек покается всей душой, Бог примет его за три дня».
Именины 19 июля: кого поздравить?
Сегодня День ангела отмечают:
— Василий — от греческого «царственный»;
— Марфа — арамейское «госпожа»;
— Фёдор — древнегреческое «Божий дар»;
Традиции:
— Освящать в церкви иконы своих святых;
— Дарить открытки с изображением ангела-хранителя.
Кто родился 19 июля?
Василий Ливанов (1935).
Основные вехи:
— Родился в актёрской династии;
— Окончил Щукинское училище;
— Сыграл Шерлока Холмса (12 фильмов);
— Получил орден Британской империи.
Александр Ширвиндт (1934−2024).
Театральная карьера:
— 50 лет на сцене Театра сатиры;
— Постановки: «Ревизор», «Горе от ума».
Кинохиты:
— «Ирония судьбы»;
— «Вокзал для двоих».
Владимир Маяковский (1893−1930).
Творческое наследие:
— 300 стихотворений;
— 20 поэм;
— 10 пьес.
Интересно:
— Первый сборник издал в 18 лет.
Как провести 19 июля 2025 года?
Предлагаем три варианта:
— Семейный — испечь пирожки и посмотреть фильмы с Ливановым;
— Познавательный — изучить историю Радонежских святых;
— Социальный — поддержать женщин в политике.