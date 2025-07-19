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19 июля 2025 года: какие праздники отмечают в России и мире

Узнайте, какие праздники отмечают 19 июля 2025 года в России и за рубежом. Православные традиции, международные события, дни рождения знаменитостей.

19 июля 2025 — день, когда можно совместить духовное развитие, гастрономические удовольствия и интерес к истории. Узнайте, какие ещё события сделают эту дату особенной!

Почему 19 июля — особенный день?

19 июля — дата, богатая на интересные события и праздники. В этот день:

— В России отмечают вкусный гастрономический праздник;

— В Японии чествуют женщин-политиков;

— Православная церковь вспоминает важных святых;

— Родились знаменитые актёры и поэты.

Давайте подробно рассмотрим все значимые события этого дня.

День пирожков с малиновым вареньем — сладкая традиция.

19 июля 2025 года россияне в седьмой раз отметят День пирожков с малиновым вареньем — молодой, но уже полюбившийся гастрономический праздник.

История праздника.

Традиция появилась в 2015 году как неформальная инициатива кулинарных блогеров. За несколько лет она распространилась по всей стране благодаря:

— Любви россиян к домашней выпечке;

— Сезонности малины (июль — пик урожая);

— Простоте приготовления.

Как отметить?

Варианты празднования:

— Испечь пирожки самостоятельно — классический рецепт включает:

— Дрожжевое тесто;

— Малиновое варенье (лучше домашнее);

— Сахарную пудру для украшения.

Устроить тематическую вечеринку с:

— Дегустацией разных видов выпечки;

— Чаепитием из самовара;

— Конкурсом на самый красивый пирожок;

— Посетить кулинарный мастер-класс или фестиваль русской кухни.

Интересный факт: В 2023 году в Москве установили рекорд — испекли пирожок диаметром 1,5 метра!

День женщин-министров в Японии — праздник равноправия.

19 июля в Японии отмечают неофициальный, но важный День женщин-министров.

Статистика и факты:

— Первая женщина в японском правительстве появилась в 1960 году;

— В 2025 году в кабинете министров 3 женщины;

— По гендерному равенству Япония занимает 120-е место из 146 стран (данные ВЭФ).

Как празднуют?

— Проводят форумы о карьерных возможностях;

— Организуют выставки о выдающихся женщинах-политиках;

— В соцсетях публикуют истории успеха.

Православные праздники 19 июля 2025 года.

В церковном календаре этот день отмечен двумя важными датами.

Собор Радонежских святых.

История праздника:

— Учреждён в XVII веке;

— Официально утверждён в 1981 году;

— Посвящён Сергию Радонежскому и его ученикам.

Традиции:

— Особые богослужения в Троице-Сергиевой лавре;

— Крестные ходы;

— Помощь монастырям и нуждающимся.

Память преподобного Сисоя Великого.

V век, Египет:

— Жил в пещере Антония Великого;

— Прославился мудростью и чудесами;

— Его мощи хранятся в Венеции.

Поучения Сисоя:

«Если человек покается всей душой, Бог примет его за три дня».

Именины 19 июля: кого поздравить?

Сегодня День ангела отмечают:

— Василий — от греческого «царственный»;

— Марфа — арамейское «госпожа»;

— Фёдор — древнегреческое «Божий дар»;

Традиции:

— Освящать в церкви иконы своих святых;

— Дарить открытки с изображением ангела-хранителя.

Кто родился 19 июля?

Василий Ливанов (1935).

Основные вехи:

— Родился в актёрской династии;

— Окончил Щукинское училище;

— Сыграл Шерлока Холмса (12 фильмов);

— Получил орден Британской империи.

Александр Ширвиндт (1934−2024).

Театральная карьера:

— 50 лет на сцене Театра сатиры;

— Постановки: «Ревизор», «Горе от ума».

Кинохиты:

— «Ирония судьбы»;

— «Вокзал для двоих».

Владимир Маяковский (1893−1930).

Творческое наследие:

— 300 стихотворений;

— 20 поэм;

— 10 пьес.

Интересно:

— Первый сборник издал в 18 лет.

Как провести 19 июля 2025 года?

Предлагаем три варианта:

— Семейный — испечь пирожки и посмотреть фильмы с Ливановым;

— Познавательный — изучить историю Радонежских святых;

— Социальный — поддержать женщин в политике.