Движение на ряде улиц в центре Москвы начали перекрывать из-за фестиваля бега

«В субботу, 19 июля, в центре столицы ограничат движение транспорта. Это связано с проведением Большого фестиваля бега на Садовом кольце. С 0:01 19 июля до 12:00 20 июля остановят движение на участке проезда Девичьего Поля от ул. Плющиха до ул. Зубовская. С 6:00 19 июля до 12:00 20 июля для автомобилистов будет недоступен участок ул. Плющиха от ул. Еланского до проезда Девичьего Поля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 16:00 19 июля до 2:00 20 июля перекроют участки ул. Зубовская (от Смоленского бульвара до ул. Большая Пироговская) и ул. Большая Пироговская (от ул. Еланского до ул. Зубовская). С 17:00 19 июля до 1:30 20 июля перекроют Новинский бульвар, ул. Большая Садовая и ул. Садовая-Кудринская, а до 2:00 — Смоленскую площадь. С 17:00 19 июля до 2:00 20 июля нельзя будет проехать по Зубовскому бульвару, а до 3:00 будет закрыто движение транспорта на Смоленском бульваре.
Кроме того, 19 июля запланировано несколько краткосрочных перекрытий. Так, с 17:00 до 20:30 для автомобилистов будут недоступны ул. Крымский Вал, ул. Валовая, Крымский мост и Октябрьский тоннель, а с 17:00 до 20:45 — ул. Зацепский Вал. С 17:00 до 21:00 перекроют Высокояузский, Малый Краснохолмский и Большой Краснохолмский мосты, ул. Земляной Вал, ул. Нижняя Краснохолмская и Таганский тоннель. С 17:00 до 22:00 остановят движение по ул. Садовая-Черногрязская, а с 17:00 до 21:30 — по ул. Садовая-Спасская и по Большой Сухаревской и Малой Сухаревской площадям. С 17:00 до 23:59 нельзя будет проехать по ул. Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Садовая-Сухаревская и Садовая-Самотечная, Самотечной эстакаде и Маяковскому тоннелю. С 0:01 18 июля и до конца мероприятия нельзя будет парковаться на ул. Плющиха, Зубовская, Большая Пироговская и в проезде Девичьего Поля.