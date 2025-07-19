Движение на ряде улиц в центре Москвы начали перекрывать из-за фестиваля бега

Кроме того, 19 июля запланировано несколько краткосрочных перекрытий. Так, с 17:00 до 20:30 для автомобилистов будут недоступны ул. Крымский Вал, ул. Валовая, Крымский мост и Октябрьский тоннель, а с 17:00 до 20:45 — ул. Зацепский Вал. С 17:00 до 21:00 перекроют Высокояузский, Малый Краснохолмский и Большой Краснохолмский мосты, ул. Земляной Вал, ул. Нижняя Краснохолмская и Таганский тоннель. С 17:00 до 22:00 остановят движение по ул. Садовая-Черногрязская, а с 17:00 до 21:30 — по ул. Садовая-Спасская и по Большой Сухаревской и Малой Сухаревской площадям. С 17:00 до 23:59 нельзя будет проехать по ул. Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Садовая-Сухаревская и Садовая-Самотечная, Самотечной эстакаде и Маяковскому тоннелю. С 0:01 18 июля и до конца мероприятия нельзя будет парковаться на ул. Плющиха, Зубовская, Большая Пироговская и в проезде Девичьего Поля.