Названы рабочие способы выбрать удачный отель для отпуска

Чтобы выбрать удачный отель для отпуска, не следует доверять фотографиям туроператора. Лучше поискать лайф-фото в социальных сетях, а также отзывы тех, кто уже успел там отдохнуть, эти и другие рабочие советы озвучила в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» специалист в сфере туризма Валентина Любаева.
— Есть самостоятельные путешественники, они очень много оставляют отзывов, можно поискать там по каждой стране. Я бы посмотрела лайф-фото, особенно последние, — сказала специалист.
Эксперт также рекомендовала обратить внимание на даты постройки отеля, сроки проведения реновации, а также важные именно для вас опции — например, близость пляжа, наличие спа-центра, бассейна и др.
Ранее 360.ru сообщил, что Краснодарский край становится популярным направлением винного туризма. Благодаря этому удается расширить туристический сезон и привлечь отдыхающих даже в межсезонье.
Тем временем, внутренний туризм в России показывает устойчивый рост: по итогам года число поездок по стране достигнет 98 миллионов, передает Life.ru.