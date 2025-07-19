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Названы рабочие способы выбрать удачный отель для отпуска

Турэксперт Любаева раскрыла секреты выбора удачного отеля для отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы выбрать удачный отель для отпуска, не следует доверять фотографиям туроператора. Лучше поискать лайф-фото в социальных сетях, а также отзывы тех, кто уже успел там отдохнуть, эти и другие рабочие советы озвучила в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» специалист в сфере туризма Валентина Любаева.

— Есть самостоятельные путешественники, они очень много оставляют отзывов, можно поискать там по каждой стране. Я бы посмотрела лайф-фото, особенно последние, — сказала специалист.

Эксперт также рекомендовала обратить внимание на даты постройки отеля, сроки проведения реновации, а также важные именно для вас опции — например, близость пляжа, наличие спа-центра, бассейна и др.

Ранее 360.ru сообщил, что Краснодарский край становится популярным направлением винного туризма. Благодаря этому удается расширить туристический сезон и привлечь отдыхающих даже в межсезонье.

Тем временем, внутренний туризм в России показывает устойчивый рост: по итогам года число поездок по стране достигнет 98 миллионов, передает Life.ru.