Названы рабочие способы выбрать удачный отель для отпуска

Чтобы выбрать удачный отель для отпуска, не следует доверять фотографиям туроператора. Лучше поискать лайф-фото в социальных сетях, а также отзывы тех, кто уже успел там отдохнуть, эти и другие рабочие советы озвучила в беседе с корреспондентом издания «РИАМО» специалист в сфере туризма Валентина Любаева.