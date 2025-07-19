В России ужесточили требования к детским автокреслам

Правительство России ужесточило требования к перевозке детей в автомобилях. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое четко определяет, какие устройства можно считать детскими удерживающими системами. Согласно документу, различные адаптеры, накладки на ремни, фиксаторы и другие аналогичные приспособления больше не относятся к этой категории.
В обновленных Правилах дорожного движения появилось новое определение детской удерживающей системы. Теперь это конструкция, специально предназначенная для безопасной перевозки детей в транспортных средствах. Все дополнительные аксессуары, которые ранее использовались для модификации штатных ремней безопасности, официально признаны не соответствующими требованиям.
Отмечается, что технические характеристики разрешенных детских удерживающих систем должны соответствовать регламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Эти изменения направлены на повышение безопасности детей-пассажиров и предотвращение использования ненадежных способов фиксации.
Ранее сообщалось, что российские водители столкнутся с новыми штрафами за нарушение ПДД.