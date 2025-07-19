В России ужесточили требования к детским автокреслам

Правительство России ужесточило требования к перевозке детей в автомобилях. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое четко определяет, какие устройства можно считать детскими удерживающими системами. Согласно документу, различные адаптеры, накладки на ремни, фиксаторы и другие аналогичные приспособления больше не относятся к этой категории.