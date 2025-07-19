Овечкин посетил матч открытия РПЛ

Эта встреча открыла сезон Российской Премьер-Лиги 2025/26 и завершилась со счетом 1:1. Матч стал дебютным официальным для Валерия Карпина в роли главного тренера бело-голубых. Он возглавил команду в межсезонье и параллельно руководит сборной России.