Овечкин посетил матч открытия РПЛ

Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч московского «Динамо» против калининградской «Балтики».
Эта встреча открыла сезон Российской Премьер-Лиги 2025/26 и завершилась со счетом 1:1. Матч стал дебютным официальным для Валерия Карпина в роли главного тренера бело-голубых. Он возглавил команду в межсезонье и параллельно руководит сборной России.
Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба «Динамо». В его составе он становился чемпионом России и даже сыграл в товарищеском матче футбольного клуба «Динамо».
Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ в регулярных чемпионатах (897 голов). С учетом игр плей-офф он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги (974 шайбы), уступая только Уэйну Гретцки (1016 шайб).
Ранее Овечкин получил премию ESPY в номинации «рекордное достижение». Церемония награждения прошла в ночь с 16 на 17 июля 2025 года. Нападающий удостоился награды за установление нового рекорда НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах по итогам прошедшего сезона, превзойдя легендарный результат канадца Уэйна Гретцки.
Спортсмен не смог присутствовать лично, но обратился к зрителям через телетрансляцию. Премия ESPY, учрежденная телеканалами ESPN и ABC, ежегодно вручается за выдающиеся спортивные достижения.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин потратил свыше 8 миллионов рублей на отдых в Турции.