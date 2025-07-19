Народный календарь. Почему нужно есть огурцы на Панкратия и Кирилла, 22 июля

22 июля православные чтят память двух святых — священномучеников Панкратия и Кирилла.
По традиции в эту дату вся семья пробовала первые урожденные огурцы. Первый овощ всегда срывала хозяйка, после чего закапывала его в дальнем углу огорода. Согласно примете, это помогало обеспечить урожай на весь следующий год.
На Руси огурцы были самым главным овощем. Их часто любили есть прямо с грядки, жарить, вырезая семена и отставляя только толстые мясистые стенки. Зимой основным угощением на столе всегда были квашенные или соленые огурцы. Из них даже варили чай.
22 июля не рекомендуется с кем-либо ругаться. Необходимо вести себя спокойно, так как любые конфликты — под запретом. Также нельзя отказывать людям, нуждающимся в помощи.
Приметы погоды:
Хороший урожай черники — к морозной зиме.
Если к этой дате черника еще не созрела, то осень будет холодной.
Средь бела дня кувшинки и лилии закрылись — на следующий день будет дождь.
Звезды тусклые на небе — к грозе.
Лягушки квакают тихо — к дождю, громко — к солнечной погоде. Если же кваканья лягушек не слышно, то грядет похолодание.
Именины отмечают: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, Федор.