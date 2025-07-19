Пpaздник oгуpцa в Cуздaлe и День соленого бекона: какие праздники отмечают в России и в мире 19 июля

В России и в мире в субботу, 19 июля, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату отмечают Пpaздник oгуpцa в Cуздaлe, Дeнь пиpoжкoв c мaлинoвым вapeньeм и День соленого бекона.
Пpaздник oгуpцa в Cуздaлe.
Праздник Огурца в Суздале — яркое ежегодное событие, посвященное любимому овощу, которое сочетает в себе народные традиции и современное веселье. На главной площади проходят ярмарки, конкурсы на лучший огурец, мастер-классы и выступления артистов. Гости праздника могут попробовать блюда и напитки из огурцов, увидеть обряды благословения урожая, а также полюбоваться огуречными куклами — символами плодородия и защиты.
Дeнь пиpoжкoв c мaлинoвым вapeньeм.
День пирожков с малиновым вареньем — молодой, но уже любимый праздник, посвященный русской домашней выпечке и летним ягодам. В этот день готовят пирожки с ароматной начинкой, делятся семейными рецептами, участвуют в мастер-классах, конкурсах и тематических встречах. Малина выбрана неслучайно: она не только вкусная и полезная, но и символизирует тепло, здоровье и семейный уют.
День соленого бекона.
Национальный день флитча посвящен старинной английской традиции: супружеские пары, прожившие вместе год и один день без сожалений о браке, получали в награду кусок бекона. Сегодня обычай возрожден в английском Грейт-Данмоу — там каждые четыре года пары публично доказывают свою верность перед присяжными и, в случае успеха, получают бекон и проходят праздничным парадом по городу.