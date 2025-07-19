Пpaздник oгуpцa в Cуздaлe и День соленого бекона: какие праздники отмечают в России и в мире 19 июля

Национальный день флитча посвящен старинной английской традиции: супружеские пары, прожившие вместе год и один день без сожалений о браке, получали в награду кусок бекона. Сегодня обычай возрожден в английском Грейт-Данмоу — там каждые четыре года пары публично доказывают свою верность перед присяжными и, в случае успеха, получают бекон и проходят праздничным парадом по городу.