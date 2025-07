Дембельский альбом: BTS выпустили новый сборник после долгого перерыва

Концертный альбом одной из популярнейших южнокорейских поп-групп и мирового феномена BTS Permission to Dance On Stage возглавил чарт в российском iTunes в день премьеры, обойдя, например, новые «Мы и есть любовь» Сергея Лазарева и Bratland рэпера Macan. Это первый лайв-сборник коллектива за его 12-летнюю историю. Релиз состоялся 18 июля. В него вошло 22 трека BTS, записанных во время одноименного тура в 2021—2022 годах. Среди них Dynamite, благодаря которому в 2020 году бойз-бэнд стал первой корейской группой, возглавившей чарт Billboard Hot 100, а также Butter, Fake Love, Life Goes On и другие уже знакомые хиты.