Дембельский альбом: BTS выпустили новый сборник после долгого перерыва

Одна из самых популярных k-pop-групп BTS готовится к возвращению. Совместная работа участников коллектива временно была на паузе, пока они проходили службу в армии. 18 июля музыканты сделали своим многочисленным поклонникам первый после демобилизации музыкальный подарок — выпустили концертный альбом Permission to Dance On Stage. Сборник возглавил чарт iTunes в России в день премьеры. К следующему году группа уже начала готовить новый материал, с которым планирует отправиться в тур. Подробнее — в материале «Известий».
Группа BTS выпустила первый концертный альбом.
Концертный альбом одной из популярнейших южнокорейских поп-групп и мирового феномена BTS Permission to Dance On Stage возглавил чарт в российском iTunes в день премьеры, обойдя, например, новые «Мы и есть любовь» Сергея Лазарева и Bratland рэпера Macan. Это первый лайв-сборник коллектива за его 12-летнюю историю. Релиз состоялся 18 июля. В него вошло 22 трека BTS, записанных во время одноименного тура в 2021—2022 годах. Среди них Dynamite, благодаря которому в 2020 году бойз-бэнд стал первой корейской группой, возглавившей чарт Billboard Hot 100, а также Butter, Fake Love, Life Goes On и другие уже знакомые хиты.
— Ребята сделали настоящую антологию не только с новой музыкальной стилизацией прошлых хитов, но и с концертным звучанием, чтобы мы могли почувствовать себя, как на настоящем концерте, а может быть, даже провести репетицию и подготовку к их будущему туру, — объяснила «Известиям» интерес аудитории автор телеграм-канала про дорамы и корейскую поп-культуру eat, sleep & kdrama Яна Фелтон.
Фото: iTunesСкриншот рейтинга альбомов из медиатеки.
Это первый музыкальный подарок BTS для ARMY (так называют поклонников группы, которые представляют один из крупнейших фандомов в мире), после того как все семеро участники коллектива вернулись из армии. В 2022 году было объявлено, что команда приостанавливает совместный путь, чтобы пройти обязательную военную службу, срок которой в стране составляет от 18 до 21 месяца в зависимости от рода войск. Последний из айдолов демобилизовался в конце июня.
«Боюсь представить, сколько будут стоить билеты».
В начале июля юноши впервые после паузы вновь появились перед публикой в полном составе — они провели онлайн-трансляцию и пообещали в 2026 году презентовать уже новый материал, с которым коллектив затем отправится в мировой тур.
— Думаю, что до их совместного камбека нас ждет еще много сюрпризов, включая мировые сольные туры каждого участника. Джей Хоуп уже сходил в тур, Джин сейчас заканчивает, и ходят слухи, что следующий будет Чонгук. Каждый сходит в мировой тур, и завершением будет их совместный концерт после камбека. Даже боюсь представить, сколько будут стоить билеты. По опыту их сольных концертов, вип-зона на концерт (в Южной Корее) будет стоить от 12 тыс. рублей. Но это в том случае, если успеть урвать билет на продажах, что в реальности очень сложно, так как их разбирают за считаные минуты. У перекупов же цена будет начинаться от 150 тыс. рублей (не за самое лучшее место) и до бесконечности, — сказала «Известиям» Яна Фелтон.
По данным источника «Известий» в концертной индустрии, несколько российских промоутеров вели переговоры насчет концерта BTS в России, но пока шансов на это нет.
BTS дебютировали в 2013 году. Группа не раз выбивалась в лидеры Billboard, в 2019 году попала в сотню самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes, стала первым k-pop-коллективом, номинированным на «Грэмми», причем происходило это пять раз. В частности, в 2021 году — за Dynamite в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой». Предыдущие альбомы команды расходились миллионными тиражами. Начать работу над новым материалом участники коллектива пообещали уже в этом месяце. По их словам, он отразит мысли и идеи каждого, а подход к его созданию будет с тем же настроем, что и в начале пути.