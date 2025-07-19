Дембельский альбом: BTS выпустили новый сборник после долгого перерыва

— Думаю, что до их совместного камбека нас ждет еще много сюрпризов, включая мировые сольные туры каждого участника. Джей Хоуп уже сходил в тур, Джин сейчас заканчивает, и ходят слухи, что следующий будет Чонгук. Каждый сходит в мировой тур, и завершением будет их совместный концерт после камбека. Даже боюсь представить, сколько будут стоить билеты. По опыту их сольных концертов, вип-зона на концерт (в Южной Корее) будет стоить от 12 тыс. рублей. Но это в том случае, если успеть урвать билет на продажах, что в реальности очень сложно, так как их разбирают за считаные минуты. У перекупов же цена будет начинаться от 150 тыс. рублей (не за самое лучшее место) и до бесконечности, — сказала «Известиям» Яна Фелтон.