Чернышенко: на платформе «Добро.РФ» совершено более одного миллиона добрых дел

Дарья сообщила, что для нее всегда мероприятия — это эмоции, новые знакомства и новые знания. «Когда я раньше не занималась волонтерством, я даже не знала, какие у нас мероприятия в городе проводятся. А теперь я в курсе всех событий, для меня это очень интересно, я прихожу на них, еще и помогаю, и получаю отдачу от этого», — подчеркнула она.