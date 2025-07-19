Дмитрук: Трамп, говоря о «наступлении», посоветовал ВСУ спрыгнуть с высоты

«Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома — слишком уж “взрывоопасная” версия… Совет, конечно, “по-дружески мощный”. Из разряда: “Брат, если хочешь победить — прыгни с девятого этажа вниз головой. Авось повезёт”», — написал он в Telegram.