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Дмитрук: Трамп, говоря о «наступлении», посоветовал ВСУ спрыгнуть с высоты

Трамп заявил, что Украине следует перейти в наступление.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Артём Дмитрук прокомментировал инициативу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который посоветовал Вооружённым силам Украины перейти в «наступление».

Дмитрук назвал это предложение «взрывоопасным», а также сравнил с «прыжком вниз головой с девятого этажа».

«Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома — слишком уж “взрывоопасная” версия… Совет, конечно, “по-дружески мощный”. Из разряда: “Брат, если хочешь победить — прыгни с девятого этажа вниз головой. Авось повезёт”», — написал он в Telegram.

Напомним, по данным американского издания Трамп сказал Зеленскому в начале июля, что украинской стороне следует «перейти в наступление», иначе Киев не добьётся изменения хода конфликта.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что Вооружённые силы Украины не способны на крупное наступление.

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