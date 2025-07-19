Дмитрук: Трамп, говоря о «наступлении», посоветовал ВСУ спрыгнуть с высоты

Украинский парламентарий Артём Дмитрук прокомментировал инициативу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который посоветовал Вооружённым силам Украины перейти в «наступление».
Дмитрук назвал это предложение «взрывоопасным», а также сравнил с «прыжком вниз головой с девятого этажа».
«Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома — слишком уж “взрывоопасная” версия… Совет, конечно, “по-дружески мощный”. Из разряда: “Брат, если хочешь победить — прыгни с девятого этажа вниз головой. Авось повезёт”», — написал он в Telegram.
Напомним, по данным американского издания Трамп сказал Зеленскому в начале июля, что украинской стороне следует «перейти в наступление», иначе Киев не добьётся изменения хода конфликта.
Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что Вооружённые силы Украины не способны на крупное наступление.