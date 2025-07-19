Календарь на 19 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Оригинальный и веселый праздник, посвященный одному из самых популярных овощей в России, в этом году отмечается 19 июля. Вот уже много лет он проходит в Суздале — на сутки город превращается в огуречную столицу. Гостей ожидают ярмарки местных производителей, программа в Музее деревянного зодчества, фестивали и конкурсы, посвященные огурцам во всех их видах. Жители и туристы наслаждаются огуречными блюдами, делятся рецептами, участвуют в мастер-классах и радуются урожаю. Кстати, ранее, 5 июля, огуречный фестиваль прошел в Луховицах.