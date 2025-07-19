Какие изменения грядут для дачников и садоводов: что стало разрешено и за что могут дать срок

В рамках законопроекта вводятся четкие определения таких понятий, как «садовый земельный участок», «хозяйственные постройки» (сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни, колодцы, кроме конструкций, встроенных в жилые дома) и «имущество общего пользования» (электроснабжение, газоснабжение, водоотведение, дороги, детские площадки, очистные сооружения для защиты экологии). Это позволит устранить неоднозначности в действующем законодательстве и облегчит процедуру разрешения возможных споров. Дополнительно устанавливается, что минимальные и максимальные размеры участков будут определяться на уровне субъектов Российской Федерации, а не федеральными органами власти.