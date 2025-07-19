Пенсионеры получат разовые социальные выплаты. Сколько перечислят на юбилей в 2025 году

— Также во многих регионах делают выплаты семейным парам к юбилею совместной жизни. Многие пары об этом не знают и поэтому не получают положенные выплаты. Это связано с тем, что такая мера соцподдержки обычно предоставляется по заявлению. Чтобы узнать, положена ли выплата семейной паре в конкретном городе можно зайти на сайт регионального Минтруда или соцзащиты. Также можно обратиться в местный отдел соцподдержки или получить информацию через МФЦ, — рассказала юрист Елена Кузнецова.