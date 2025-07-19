Пенсионеры получат разовые социальные выплаты. Сколько перечислят на юбилей в 2025 году

Если жителю Московской области исполнилось 100 лет, то он получит выплату в размере 5000 рублей. Она делается автоматически, писать заявление не нужно.
В Санкт — Петербурге есть выплата в связи с 90-летним юбилеем. Она составляет 15000 рублей. Если человеку исполнится 95 лет, то он получит 20000 рублей, 100 лет — 25000 рублей. После 100 лет 25000 будут выплачивать ежегодно.
В Ленинградской области установлена единовременная выплата к юбилейным датам. Люди, отметившие 90-летний юбилей получат 15000 рублей; 95-летний — 20000 рублей; 100-летний и далее ежегодно — 25000 рублей.
— Также во многих регионах делают выплаты семейным парам к юбилею совместной жизни. Многие пары об этом не знают и поэтому не получают положенные выплаты. Это связано с тем, что такая мера соцподдержки обычно предоставляется по заявлению. Чтобы узнать, положена ли выплата семейной паре в конкретном городе можно зайти на сайт регионального Минтруда или соцзащиты. Также можно обратиться в местный отдел соцподдержки или получить информацию через МФЦ, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
В 2025 году в Москве единовременная выплата семьям на юбилей супружеской жизни в связи с: 50-летним юбилеем составляет — 27972 рублей. Если люди прожили в браке 55 и 60 лет, то они получат 34964 рублей, а если 65 и 70 лет, то 41955 рублей. Оформить получение выплаты можно в центрах госуслуг «Мои документы».
— Чтобы получить выплату, юбиляры должны быть зарегистрированы в Москве и получать здесь же пенсию. Для подачи заявления потребуются паспорта обоих супругов, свидетельство о браке, а также реквизиты банковского счета для перечисления денег, — пояснила Елена Кузнецова.
В 2025 году в Калужской области пожилые пары с большим стажем семейной жизни получают социальную выплату. В зависимости от количества совместно прожитых лет размер её составляет от 4500 до 15000 рублей.
В Санкт-Петербурге тоже есть единовременная выплата парам с большим стажем совместной жизни. Тем, кто прожил в браке 50 лет заплатят 50000 рублей на семью; 60 — 60000; 70 — 70000 рублей, а если люди отмечают 75-летний юбилей, то они получат 75000 рублей.
В июле стало известно, что на Ставрополье увеличат число получателей медали «За сохранение семейных ценностей» в два раза, то есть со 100 до 200. Вручение наград пройдет в декабре. Краевой медалью награждают семейные пары, которые отметили 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет со дня свадьбы. Они получают и денежные выплаты — по 100 000 рублей.
Аналогичные выплаты есть и во многих других регионах по всей стране. Среди них Московская, Ленинградская, Владимирская, Белгородская, Вологодская, Нижегородская области, ЯНАО и ХМАО.