Археологи обнаружили обломки древнегреческого корабля с ценными артефактами у берегов Сицилии

Затонувшее судно находится на глубине почти 6 м. Первоначально оно было покрыто слоем песка и ила. С 2024 года археологи проводили удаление осадка. Для этого потребовалось задействовать спецтехнику. Но песок и ил послужили природными «консервантами», защитив детали древнего корабля от разрушения.