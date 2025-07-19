Археологи обнаружили обломки древнегреческого корабля с ценными артефактами у берегов Сицилии

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда археологов обнаружила у юго-восточного побережья Сицилии обломки греческого корабля, датируемого VI — V веками до нашей эры. Находку сделали в рамках реализации научного проекта «Каукана», запущенного в 2017 году. Об этом сообщает «МИР24».
Затонувшее судно находится на глубине почти 6 м. Первоначально оно было покрыто слоем песка и ила. С 2024 года археологи проводили удаление осадка. Для этого потребовалось задействовать спецтехнику. Но песок и ил послужили природными «консервантами», защитив детали древнего корабля от разрушения.
Среди находок оказались корабельная мачта, керамика, небольшой сосуд с выгравированным на нем греческим словом «Nau» (корабль) и кусок веревки. Кроме того, были идентифицированы важные части конструкции корабля, как центральная часть корпуса (парамеццале).
Ученые подготовили фото и видеоматериалы, чтобы создать виртуальную 3D-копию корабля. Находка еще раз подтвердила важность подводного наследия Сицилии как региона, где процветали древние цивилизации, сообщает La Brujula Verde.-0-