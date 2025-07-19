Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Военный представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил о ракетном ударе с применением гиперзвукового оружия по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона.
«Ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод [имеется ввиду Бен-Гурион] с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”», — сообщил он в эфире телеканала Al Masirah.
Кроме этого, ранее йеменские повстанцы провели ответную операцию против Израиля после сирийских событий 16 июля, атаковав аэропорт и морской порт с использованием дронов и, по их заявлениям, баллистической ракеты.
Накануне Сариа также заявил, что хуситы применили не менее 16 ракет и беспилотных летательных аппаратов для атаки на американские корабли в акватории Аравийского моря.