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Хуситы ударили гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы сообщили о новом ударе по Израилю с использованием гиперзвуковой ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Военный представитель повстанцев Яхья Сариа сообщил о ракетном ударе с применением гиперзвукового оружия по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона.

«Ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод [имеется ввиду Бен-Гурион] с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа “Палестина-2”», — сообщил он в эфире телеканала Al Masirah.

Кроме этого, ранее йеменские повстанцы провели ответную операцию против Израиля после сирийских событий 16 июля, атаковав аэропорт и морской порт с использованием дронов и, по их заявлениям, баллистической ракеты.

Накануне Сариа также заявил, что хуситы применили не менее 16 ракет и беспилотных летательных аппаратов для атаки на американские корабли в акватории Аравийского моря.