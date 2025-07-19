ВСУ понесли значительные потери в безрезультатных попытках отбить Кондратовку в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Как отметил представитель силового ведомства, на фоне снижения западной поддержки и требований Зеленского вернуть утраченные позиции укронацисты предприняли серию штурмов села Кондратовка. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинской армии не удалось закрепиться в населенном пункте.
ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа, водрузив в селе флаг, который вскоре был уничтожен российскими военными.
В июле старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка сообщил, что в ходе штурма украинских позиций в лесополосе у Кондратовки был ликвидирован подполковник ВСУ.
Президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ сообщил о плах создания зоны безопасности в Сумской области. По его словам, Украина сама спровоцировала проблемы атакой на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом этих неграмотных и необоснованных действий стало формирование российской армией зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. Глава государства отметил, что Россия не ставит задачу взять Сумы, но исключать такую возможность нельзя, а действия российских войск в регионе обусловлены логикой развития конфликта. Он также подчеркнул, что Москва не требует капитуляции Украины, но настаивает на признании сложившихся реалий на местности.
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