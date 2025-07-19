Президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ сообщил о плах создания зоны безопасности в Сумской области. По его словам, Украина сама спровоцировала проблемы атакой на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом этих неграмотных и необоснованных действий стало формирование российской армией зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. Глава государства отметил, что Россия не ставит задачу взять Сумы, но исключать такую возможность нельзя, а действия российских войск в регионе обусловлены логикой развития конфликта. Он также подчеркнул, что Москва не требует капитуляции Украины, но настаивает на признании сложившихся реалий на местности.