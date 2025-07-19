Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ понесли большие потери под Кондратовкой, выполняя приказ Зеленского

ВСУ понесли значительные потери в безрезультатных попытках отбить Кондратовку в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

ВСУ понесли значительные потери в безрезультатных попытках отбить Кондратовку в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Как отметил представитель силового ведомства, на фоне снижения западной поддержки и требований Зеленского вернуть утраченные позиции укронацисты предприняли серию штурмов села Кондратовка. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинской армии не удалось закрепиться в населенном пункте.

ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа, водрузив в селе флаг, который вскоре был уничтожен российскими военными.

В июле старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка сообщил, что в ходе штурма украинских позиций в лесополосе у Кондратовки был ликвидирован подполковник ВСУ.

Президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ сообщил о плах создания зоны безопасности в Сумской области. По его словам, Украина сама спровоцировала проблемы атакой на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом этих неграмотных и необоснованных действий стало формирование российской армией зоны безопасности, ее глубина в Сумской области составляет от 8 до 12 километров. Глава государства отметил, что Россия не ставит задачу взять Сумы, но исключать такую возможность нельзя, а действия российских войск в регионе обусловлены логикой развития конфликта. Он также подчеркнул, что Москва не требует капитуляции Украины, но настаивает на признании сложившихся реалий на местности.

Читайте материал по теме: Добровольцы на тот свет: под Сумами обнулили «особых наемников» Киева.