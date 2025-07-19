В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрий Григоренко с предложением передать часть услуг, которые сейчас доступны только в Многофункциональных центрах (МФЦ), в клиентские службы Социального фонда России, при этом сохранится возможность получения этих услуг и в самих МФЦ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность передачи Социальному фонду России дополнительных услуг, доступных сегодня только в Многофункциональных центрах, с сохранением возможности их получения в МФЦ», — говорится в письме.
Он рассказал, что в рамках рабочей поездки делегации депутатов Госдумы в Чеченскую Республику была проведена встреча с руководством отделения Соцфонда по региону.
По словам политика, еще в 2023 году в ходе выездного заседания комитета в Кабардино-Балкарскую республику обсуждались перспективы внедрения в клиентские службы Соцфонда РФ максимального спектра социальных услуг, которые в большинстве регионов доступны пока только в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
На сегодняшний день, как уточнил Нилов, подобный подход уже на практике реализован в Чечне, и успешный опыт продемонстрировал востребованность принципа «одного окна» для клиентов отделений Соцфонда.
Глава думского комитета считает, что таким образом наглядная результативность реализации данного проекта в Чечне позволяет изучить его положительный опыт для дальнейшего масштабирования в других регионах России.