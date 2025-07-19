В Госдуме предложили передать часть услуг МФЦ в отделения Соцфонда

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрий Григоренко с предложением передать часть услуг, которые сейчас доступны только в Многофункциональных центрах (МФЦ), в клиентские службы Социального фонда России, при этом сохранится возможность получения этих услуг и в самих МФЦ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.