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Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается, работает ПВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Ростовскую область. Более четырёх взрывов прозвучало над Таганрогом, сообщает SHOT. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны.

Источник: Life.ru

Звук пролёта украинского БПЛА в пригороде Таганрога. Видео © SHOT.

По словам местных жителей, около 10 минут назад они услышали от четырёх до шести взрывов над Таганрогом. Ранее звуки взрывов прогремели около 23:50 ночи. В данный момент официальной информации не поступало.

Тем временем, в Дмитровском округе Подмосковья повреждена высоковольтная линия из-за атак ВСУ. Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, обломки упали в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших и угрозы для населения нет. На месте работают экстренные службы.

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