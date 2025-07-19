Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается, работает ПВО

Звук пролёта украинского БПЛА в пригороде Таганрога. Видео © SHOT.
По словам местных жителей, около 10 минут назад они услышали от четырёх до шести взрывов над Таганрогом. Ранее звуки взрывов прогремели около 23:50 ночи. В данный момент официальной информации не поступало.
Тем временем, в Дмитровском округе Подмосковья повреждена высоковольтная линия из-за атак ВСУ. Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, обломки упали в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших и угрозы для населения нет. На месте работают экстренные службы.
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