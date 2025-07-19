Росавиация хочет уведомить Turkish Airlines о недопустимости нарушения прав россиян

Сообщается, что Росавиация проверяет опубликованные в соцсетях сообщения о том, что пассажирам задерживающегося на длительное время (на 20 часов) рейса турецкий перевозчик не предоставил воду, еду и отель и не выдавал багаж, из-за чего они не смогли отказаться от перелета. Пассажиры жаловались, что во время задержки не получили обратной связи от турецкой авиакомпании — сотрудники отказывались выйти к ним.