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Росавиация хочет уведомить Turkish Airlines о недопустимости нарушения прав россиян

Специалисты Росавиации проверят нарушение турецким перевозчиком прав пассажиров при задержке рейса.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация готовит в адрес руководства Turkish Airlines уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах, вылетающих в Турцию из России или отправляющихся из турецких аэропортов в российские. Об этом информирует пресс-служба российского авиаперевозчика.

Сообщается, что Росавиация проверяет опубликованные в соцсетях сообщения о том, что пассажирам задерживающегося на длительное время (на 20 часов) рейса турецкий перевозчик не предоставил воду, еду и отель и не выдавал багаж, из-за чего они не смогли отказаться от перелета. Пассажиры жаловались, что во время задержки не получили обратной связи от турецкой авиакомпании — сотрудники отказывались выйти к ним.

«Специалисты Росавиации разбираются с работой авиакомпании Turkish Airlines на предмет обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу 18 июля», — сказано в релизе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июля в уфимском аэропорту самолет, направлявшийся в Анталью, был вынужден прервать взлет после перезагрузки бортового компьютера.

Тем временем турецкий турбизнес бьет тревогу — поток путешественников из России упал на 5% по сравнению с прошлым годом, и вот почему.