РФ не стала терпеть похабное отношение к россиянам со стороны Turkish Airlanes

В частности, выясняются обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться пассажирам рейса Москва (Внуково)—Бодрум. В соцсетях опубликованы кадры, как пассажиры задержанного почти на сутки рейса в Бодрум вызвали к гейту полицию с требованием привести представителя Turkish Airlines. Однако от авиакомпании к ним никто не вышел, людям не предоставили воду, питание и гостиницу, положенные по закону. Воспользоваться другим рейсом пассажиры также не могут, потому что им не отдают багаж.