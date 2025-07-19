Вечером в пятницу над Ростовской областью сбили восемь БПЛА

Вечером в пятницу, 18 июля, над Ростовской областью дежурные средства ПВО уничтожили восемь беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атаку БПЛА отразили в период с 18:15 до 23:05. Всего же за этот промежуток времени было уничтожено 87 дронов по стране. 48 БПЛА сбили над Брянской областью, 12 — над Орловской областью, 10 уничтожили над Калужской, еще восемь — над Ростовской областью. Пять беспилотников сбили над Московским регионом из них два летели на столицу. А над Курской, Тульской, Смоленской и Воронежской областями сбили по одному.
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