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Вечером в пятницу над Ростовской областью сбили восемь БПЛА

В период с 18:15 до 23:05 над Ростовской областью отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в пятницу, 18 июля, над Ростовской областью дежурные средства ПВО уничтожили восемь беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаку БПЛА отразили в период с 18:15 до 23:05. Всего же за этот промежуток времени было уничтожено 87 дронов по стране. 48 БПЛА сбили над Брянской областью, 12 — над Орловской областью, 10 уничтожили над Калужской, еще восемь — над Ростовской областью. Пять беспилотников сбили над Московским регионом из них два летели на столицу. А над Курской, Тульской, Смоленской и Воронежской областями сбили по одному.

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