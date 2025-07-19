«Жрал как не в себя»: Как Куценко, Бузова и другие звёзды набрали вес и гордятся этим

Стандарты красоты в современном мире претерпели изменения, однако многие звёзды всё равно подвергаются критике из-за лишнего веса. Расскажем о тех, кого активно критикуют в соцсетях за формы.
Ольга Бузова: почему телеведущая набрала вес и что говорит об этом.
Телеведущая и блогер Ольга Бузова успевала всегда и карьеру строить, и ходить в спортзал. Правда, сейчас времени на последнее у экс-участницы «Дома-2» явно нет. Бузова шокировала фанатов округлившимся животом, так что некоторые даже заподозрили беременность.
Блогер пришла на свадьбу гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьёва в платье, которое подчеркнуло лишние килограммы звезды.
В соцсетях Бузову троллят: «Оля 64-го размера» и «Крепыш».
Сама Ольга не скрывает этого. Она признаётся, что поправилась во время съёмок шоу «Сокровища императора» в Китае. Из-за насыщенного графика не получалось правильно питаться. Сейчас Бузова следит за своим рационом и обещает прийти в форму в ближайшее время. «Только сложно даётся диета, постоянно хочется чего-то вредного», — отмечает телеведущая.
Гоша Куценко: как актёр набрал 12 кг для роли и был счастлив.
Известный российский актёр Гоша Куценко напугал поклонников своим лишним весом. Оказалось, что артист набрал 12 килограммов не из-за лени, а ради новой роли. В криминальной драме «Чужие деньги» режиссёра Игоря Твердохлебова он сыграл толстого и жадного чиновника.
— Я играю не очень хорошего, но моего любимого персонажа. Он такой очень обаятельный, талантливый по-своему человек. И я вам скажу, что столько денег, сколько у него в комнате, я не видел в своей жизни, ни в одном кино! Ради этой роли я поправился на 12 килограммов. Я выпивал, ел фастфуд. Не держал диету. Я жрал и был счастливым человеком, — признался Куценко в интервью «КП».
Уже на премьеру фильма актёр пришёл в хорошей форме.
Анна Семенович: «Я роскошненькая булочка».
Телеведущая, певица и фигуристка Анна Семенович ещё пару лет назад признавалась, что худела при помощи модных уколов красоты. Семенович целый год под присмотром врача-эндокринолога делала процедуры, и поначалу результат был виден, но он оказался недолговечным. Сейчас звезда шоу-бизнеса набрала лишний вес в двойном объёме.
Это не мешает бывшей спортсменке публиковать фото в купальнике с отдыха. Анна открыто признаётся, что принимает себя такой и сидеть на изнурительных диетах не собирается.
— Да, я поправилась, стала чуть крупнее. Не обязаны же все люди быть тощими, кто это вообще придумал? Я аппетитненькая, я роскошненькая, любимая и любящая булочка. Главное — это здоровый образ жизни. Диеты меня измучили, и я от них отказалась. Хочу быть счастливой, а не с торчащими рёбрами. С детства я занималась спортом. Я была толстовата, знаете, для всего. Для спорта я была толстовата, потом для группы «Блестящие», для сборной России по фигурному катанию, — сообщила Анна Семенович на своей странице в соцсетях.
Екатерина Андреева: почему телеведущая поправилась в 64 года.
Ведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева опубликовала новые снимки в соцсетях, на которых видно, что журналистка заметно поправилась. На снимках у Андреевой виден круглый живот, а также отёки на лице и руках.
При этом телеведущая, которой уже 64 года, много лет выглядит не на свой возраст. Сохранять молодость ей помогают спорт и питание. Правда, с последним, видимо, начались проблемы.
Павел Прилучный: лишний вес из-за съемок или проблем со здоровьем?
Один из самых популярных актёров современности Павел Прилучный многие годы считался секс-символом российского кино. Его брутальные роли и отличная физическая форма привлекали поклонниц. Только вот в последнее время актёр выглядит не совсем хорошо. Он отёк и сильно поправился.
Сначала фанаты считали, что это всё из-за скандалов на фоне развода и делёжки имущества и детей с актрисой Агатой Муцениеце. Также сказалось на внешнем виде пристрастие актёра к алкоголю. Как признаётся сам Павел, всё дело в съёмках. Ему пришлось за короткий срок резко сбросить вес, чтобы правдоподобно сыграть героя в концлагере. И сразу же Прилучному нужно было набирать килограммы для других съёмок.
— Не скрою, здоровье пошатнулось. Ведь до сериала «В клетке» я снимался в фильме Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Тогда для роли мне пришлось сильно похудеть. В сериале же я должен был выглядеть качком. Я набрал 10 килограммов мышечной массы за достаточно короткий срок. Я там «бычок». Было непросто, но я справился, — приводит слова Прилучного издание «7 дней».
Что касается опухшего лица, то, по словам Павла, ему пришлось бороться с опухолью, из-за которой пришлось перенести несколько сложных операций. Актёру вставили шесть пластин в лицо.
Ольга Орлова.
Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова тоже набрала лишние килограммы. Это видно по свежим снимкам с отдыха на Мальдивах. Певица без стеснения публикует фото в купальнике и лёгкой одежде. Некоторые даже подумали, что певица снова беременна, но это оказалось не так.
— Сразу говорю: я не беременна, я просто толстая! — открыто и с юмором сообщила Орлова в соцсетях.
Поддержала Ольгу её коллега по цеху, певица Наталья Подольская, которая оставила такой комментарий: «Как же женщину красят дети. И ты совсем не толстая!».
Удивительно, как поклонники быстро всё замечают. Хотя сейчас то время, когда худоба вообще не считается нормой. Сегодня модно быть спортивным и здоровым — важно помнить об этом!