«Жрал как не в себя»: Как Куценко, Бузова и другие звёзды набрали вес и гордятся этим

— Да, я поправилась, стала чуть крупнее. Не обязаны же все люди быть тощими, кто это вообще придумал? Я аппетитненькая, я роскошненькая, любимая и любящая булочка. Главное — это здоровый образ жизни. Диеты меня измучили, и я от них отказалась. Хочу быть счастливой, а не с торчащими рёбрами. С детства я занималась спортом. Я была толстовата, знаете, для всего. Для спорта я была толстовата, потом для группы «Блестящие», для сборной России по фигурному катанию, — сообщила Анна Семенович на своей странице в соцсетях.