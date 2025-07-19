Нижне-Волжскую набережную в Нижнем Новгороде перекроют на два дня

Автобусы А-5 будут курсировать от улицы Деловая до набережной Гребного Канала. Маршрут А-87 будет организован от ЖК «Торпедо» до улицы Широкая. Движение автобусов А-91 будет осуществляться от поселка Черепичный до площади Минина и Пожарского.