Нижне-Волжскую набережную в Нижнем Новгороде перекроют на два дня

Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной в связи с проведением спортивного мероприятия временно ограничат в Нижнем Новгороде с 19 по 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Проезд будет закрыт на нескольких участках, а парковка — запрещена на определённых местах у дома № 15а по площади Маркина и у катера «Герой».
Водителям рекомендуют заранее убрать автомобили из зон ограничений, так как оставленные транспортные средства будут эвакуированы. Объезд закрытых участков возможен по прилегающим улицам. Дополнительную информацию можно получить по телефону 417−17−07.
Также будет временно изменена схема движения ряда маршрутов общественного транспорта.
Автобусы А-5 будут курсировать от улицы Деловая до набережной Гребного Канала. Маршрут А-87 будет организован от ЖК «Торпедо» до улицы Широкая. Движение автобусов А-91 будет осуществляться от поселка Черепичный до площади Минина и Пожарского.
Маршрут А-87 будет проходить по Похвалинскому съезду.