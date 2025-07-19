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Дни рождения 19, 20 и 21 июля: выдающиеся актеры, спортсмены, писатели и историки

Узнайте, кто из знаменитостей родился 19, 20 и 21 июля. В этот список вошли актеры, спортсмены, писатели, ученые и легендарные режиссеры.

Каждый день календаря связан с именами людей, которые оставили заметный след в культуре, спорте, науке и литературе.

В этой подборке мы собрали дни рождения известных личностей 19, 20 и 21 июля, чтобы вспомнить их вклад в историю и вдохновиться их достижениями.

Дни рождения 19 июля.

19 июля мир отмечает даты рождения ярких деятелей искусства, литературы и науки:

Василий Ливанов (1935) — легендарный киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, народный артист РСФСР, прославившийся ролью Шерлока Холмса.

Владимир Маяковский (1893−1930) — один из главных поэтов Серебряного века, символ футуризма в русской литературе.

Сергей Соловьев (1979) — телеведущий, ученый, историк, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.

Татьяна Филатова (1949) — выдающаяся артистка цирка, дрессировщица, народная артистка России.

Александр Ширвиндт (1934−2024) — актер, режиссер, педагог, художественный руководитель Театра сатиры, народный артист РСФСР.

Дни рождения 20 июля.

20 июля родились выдающиеся спортсмены и режиссеры:

Мария Громова (1984) — трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, многократная чемпионка мира и Европы.

Татьяна Лиознова (1924−2011) — знаменитый кинорежиссер и сценарист, педагог, народная артистка СССР, известная по культовому сериалу «Семнадцать мгновений весны».

Людмила Чурсина (1941) — актриса театра и кино, народная артистка СССР, сыгравшая десятки культовых ролей.

Дни рождения 21 июля.

21 июля отмечают даты рождения писателей, актеров, спортсменов и государственных деятелей:

Евгений Велтистов (1934−1989) — журналист, сценарист и автор фантастических книг для детей, создатель серии про Электроника.

Нина Дробышева (1939−2023) — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Татьяна Лебедева (1976) — легкоатлетка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, специализировалась в прыжках в длину и тройном прыжке.

Максим Орешкин (1982) — заместитель руководителя Администрации Президента РФ, экономист и государственный деятель.

Эрнест Хемингуэй (1899−1961) — американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор «Старика и моря».

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