Дни рождения 19, 20 и 21 июля: выдающиеся актеры, спортсмены, писатели и историки

Каждый день календаря связан с именами людей, которые оставили заметный след в культуре, спорте, науке и литературе.
В этой подборке мы собрали дни рождения известных личностей 19, 20 и 21 июля, чтобы вспомнить их вклад в историю и вдохновиться их достижениями.
Дни рождения 19 июля.
19 июля мир отмечает даты рождения ярких деятелей искусства, литературы и науки:
Василий Ливанов (1935) — легендарный киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, народный артист РСФСР, прославившийся ролью Шерлока Холмса.
Владимир Маяковский (1893−1930) — один из главных поэтов Серебряного века, символ футуризма в русской литературе.
Сергей Соловьев (1979) — телеведущий, ученый, историк, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.
Татьяна Филатова (1949) — выдающаяся артистка цирка, дрессировщица, народная артистка России.
Александр Ширвиндт (1934−2024) — актер, режиссер, педагог, художественный руководитель Театра сатиры, народный артист РСФСР.
Дни рождения 20 июля.
20 июля родились выдающиеся спортсмены и режиссеры:
Мария Громова (1984) — трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, многократная чемпионка мира и Европы.
Татьяна Лиознова (1924−2011) — знаменитый кинорежиссер и сценарист, педагог, народная артистка СССР, известная по культовому сериалу «Семнадцать мгновений весны».
Людмила Чурсина (1941) — актриса театра и кино, народная артистка СССР, сыгравшая десятки культовых ролей.
Дни рождения 21 июля.
21 июля отмечают даты рождения писателей, актеров, спортсменов и государственных деятелей:
Евгений Велтистов (1934−1989) — журналист, сценарист и автор фантастических книг для детей, создатель серии про Электроника.
Нина Дробышева (1939−2023) — актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
Татьяна Лебедева (1976) — легкоатлетка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, специализировалась в прыжках в длину и тройном прыжке.
Максим Орешкин (1982) — заместитель руководителя Администрации Президента РФ, экономист и государственный деятель.
Эрнест Хемингуэй (1899−1961) — американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор «Старика и моря».