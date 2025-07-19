ВСУ продолжают попытки атаковать Москву беспилотниками

Звуки БПЛА. Видео © SHOT.
По информации источника, всего прозвучало не менее восьми взрывов. Информации о последствиях на земле и пострадавших на данный момент не поступало.
«ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Дмитровском городском округе Московской области в результате атак ВСУ была повреждена высоковольтная линия. Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, обломки упали в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших нет, энергетики оперативно устраняют неполадку.