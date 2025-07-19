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ВСУ продолжают попытки атаковать Москву беспилотниками

Жители районов Нахабино, Зеленограда и Истры рассказали о взрывах, которые были слышны около 15 минут назад. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Звуки БПЛА. Видео © SHOT.

По информации источника, всего прозвучало не менее восьми взрывов. Информации о последствиях на земле и пострадавших на данный момент не поступало.

«ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском городском округе Московской области в результате атак ВСУ была повреждена высоковольтная линия. Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, обломки упали в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших нет, энергетики оперативно устраняют неполадку.

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