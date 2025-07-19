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Фестиваль уличных театров на Елагином открылся парадом и полетом всадника на орле

XIII Фестиваль уличных театров «Елагин парк» открылся 18 июля в Петербурге традиционным парадом участников.

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В этом году фестиваль принимает театры из Москвы, Калининграда и Омска, Воронежа и Смоленской области, Татарстана и Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону, а также российско-китайское музыкально-акробатическое шоу.

Тема фестиваля-2025 — «Как стать счастливым?» Организаторы проекта хотят доказать, что рецепт счастья кроется в чем-то простом и не требующем никаких фантастических условий.

В основные дни фестиваля будет сыграно более 35 спектаклей, 15 из которых — премьеры.

Первым — в день открытия — зрители увидели «Заповедную» самарского театра «Пластилиновый дождь» — это была премьера спектакля по легендам Жигулевских гор. Герою в борьбе за свою любовь пришлось сражаться с многометровым сомом, летая на орле — конечно, не первый случай использования гигантских марионеток и подъемных кранов на фестивале, но в этот раз — с акробатическими элементами и национальным колоритом. Посмотреть этот спектакль можно и в основные дни фестиваля, но уже по билетам.