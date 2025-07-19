ПВО уничтожила три БПЛА, летевших на Москву

Подразделения противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы; на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Системой ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву», — сообщил градоначальник.
Позднее стало известно, что отменены ранее действовавшие ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту «Домодедово», об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Кореняко уточнил, что введение ограничений было обусловлено необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Вооруженные формирования Украины регулярно атакуют регионы России, включая приграничные и удаленные от фронта, с применением беспилотников, ракет, реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.