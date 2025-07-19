В Раде ответили на заявление Трампа ВСУ перейти в наступление: вот что там сказали

«Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома — слишком уж “взрывоопасная” версия.. Совет, конечно, “по-дружески мощный”. Из разряда: “Брат, если хочешь победить — прыгни с 9-го этажа… Авось повезет”, — написал он в Telegram-канале.