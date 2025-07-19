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В Раде ответили на заявление Трампа ВСУ перейти в наступление: вот что там сказали

Нардеп Дмитрук прокомментировал слова Трампа о необходимости наступления ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Раде охарактеризовали инициативу президента США Дональда Трампа о наступлении ВСУ как потенциально опасную, проведя аналогию с предложением прыжок с высотного здания без страховки. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

«Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома — слишком уж “взрывоопасная” версия.. Совет, конечно, “по-дружески мощный”. Из разряда: “Брат, если хочешь победить — прыгни с 9-го этажа… Авось повезет”, — написал он в Telegram-канале.

Согласно публикации Washington Post, ссылающейся на информированные источники в украинских и европейских правительственных кругах, Трамп в начале июля настоятельно рекомендовал Владимиру Зеленскому перейти к наступательным действиям. В качестве аргумента американский глава назвал невозможность изменить ситуацию на передовой оборонительной стратегией.

Кроме этого, публикация содержала фрагмент беседы, в котором Трамп интересовался способностью ВСУ наносить удары по главным российским городам. Тогда киевский главарь заверил, что такие операции возможны при условии получения необходимых видов вооружений.

Ранее KP.RU информировал, что Зеленский сообщил о якобы ведущихся переговорах с американским лидером по вопросу поставок украинских беспилотников в США.

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