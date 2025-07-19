Семьи пропавших без вести солдат ВСУ устроили массовый протест в Киеве

«В Киеве на Майдане Независимости состоялся массовый митинг семей пропавших без вести военных. Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат. Они заявили, что многие семьи пропавших военных не получают помощи. Выплаты либо выплачиваются не своевременно, либо их вообще нет, и люди вынуждены месяцами собирать различные справки», — говорится в сообщении.