Семьи пропавших без вести солдат ВСУ устроили массовый протест в Киеве

Родственники солдат Вооружённых сил Украины, пропавших без вести, организовали массовый митинг в центре украинской столицы, информирует издание «Страна.ua».
В акции приняли участие свыше тысячи человек. Митингующие подчеркнули, что многие семьи пропавших украинских военнослужащих не получают помощи.
«В Киеве на Майдане Независимости состоялся массовый митинг семей пропавших без вести военных. Более тысячи митингующих призвали власти обратить внимание на проблемы семей исчезнувших солдат. Они заявили, что многие семьи пропавших военных не получают помощи. Выплаты либо выплачиваются не своевременно, либо их вообще нет, и люди вынуждены месяцами собирать различные справки», — говорится в сообщении.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что жители Украины будут протестовать против мобилизации. Он уточнил, что речь идёт о массовых протестах.
Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, во что могут перерасти протесты на Украине и кто за ними может стоять.