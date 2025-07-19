Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Абсолютно бесполезные»: Слуцкий прокомментировал новые антироссийские санкции

Слуцкий: новые санкции не заставят Россию отказаться от целей СВО.

Источник: Комсомольская правда

Очередные западные санкции не заставят Россию отказаться от целей СВО или предать национальные интересы. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Никакие новые санкционные “пакеты” не заставят нас предать национальные интересы или отказаться от достижения целей специальной военной операции по защите суверенитета и безопасности границ», — написал депутат в Telegram-канале, охарактеризовав одобренный Советом ЕС 18-й пакет санкций как бесполезный и указав на то, что антироссийские рестрикции загоняют европейские страны в энерготупик.

«Россия при этом уверенно противостоит как военному, так и финансово- экономическому давлению Запада», — подчеркнул Слуцкий.

Напомним, Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против Москвы. Он включает 14 физлиц и 41 юрлицо.

Почему этот «экономический удар» не опасен для России, экономист Котов объясняет здесь на KP.RU.

Тем временем военкор Коц хлестко разбил все пункты новых ограничений, иронично отправив 18-й пакет санкций «в пакет с пакетами».

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше