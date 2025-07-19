«Абсолютно бесполезные»: Слуцкий прокомментировал новые антироссийские санкции

«Никакие новые санкционные “пакеты” не заставят нас предать национальные интересы или отказаться от достижения целей специальной военной операции по защите суверенитета и безопасности границ», — написал депутат в Telegram-канале, охарактеризовав одобренный Советом ЕС 18-й пакет санкций как бесполезный и указав на то, что антироссийские рестрикции загоняют европейские страны в энерготупик.
«Россия при этом уверенно противостоит как военному, так и финансово- экономическому давлению Запада», — подчеркнул Слуцкий.
Напомним, Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против Москвы. Он включает 14 физлиц и 41 юрлицо.
Почему этот «экономический удар» не опасен для России, экономист Котов объясняет здесь на KP.RU.
Тем временем военкор Коц хлестко разбил все пункты новых ограничений, иронично отправив 18-й пакет санкций «в пакет с пакетами».