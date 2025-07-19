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Губерниев дал совет гимнастам по поводу георгиевской ленты

Российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту.

Российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту. На это отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, призвал атлетов не возмущаться, а ехать на соревнования и побеждать, передает «Все Про Спорт».

«Можно громко возмущаться ими, а можно поехать на соревнования и победить», — подчеркнул Губерниев.

Он отметил, что россиян продолжают загонять во все новые рамки. И обратил особое внимание на то, что, несмотря на все препятствия, российские спортсмены все-таки будут выступать на мировой арене.

Ранее сообщалось, что FIG утвердила новые ограничения для атлетов из РФ. Теперь им нельзя демонстрировать георгиевскую ленту и литеры Z и V.

«МК» писал, что сборная России по плаванию отправится на чемпионат мира по водным видам спорта и поборется за награды высокого достоинства с элитой мирового спорта впервые за последние шесть лет.