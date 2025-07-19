Губерниев дал совет гимнастам по поводу георгиевской ленты

Российским гимнастам запретили демонстрировать георгиевскую ленту. На это отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, призвал атлетов не возмущаться, а ехать на соревнования и побеждать, передает «Все Про Спорт».
«Можно громко возмущаться ими, а можно поехать на соревнования и победить», — подчеркнул Губерниев.
Он отметил, что россиян продолжают загонять во все новые рамки. И обратил особое внимание на то, что, несмотря на все препятствия, российские спортсмены все-таки будут выступать на мировой арене.
Ранее сообщалось, что FIG утвердила новые ограничения для атлетов из РФ. Теперь им нельзя демонстрировать георгиевскую ленту и литеры Z и V.
«МК» писал, что сборная России по плаванию отправится на чемпионат мира по водным видам спорта и поборется за награды высокого достоинства с элитой мирового спорта впервые за последние шесть лет.