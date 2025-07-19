В Госдуме предложили ввести штрафы за навязчивое преследование

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Законопроект о противодействии навязчивому преследованию предусматривает штраф до десяти тысяч рублей или арест до семи суток, а если преследование ведется в отношении ребенка, то штраф может быть до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди»).
«Законопроект о противодействии навязчивому преследованию — важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей — и пострадавшие, и юристы, и правоохранители. Мы подготовили соответствующие поправки в КоАП РФ: за сталкинг вводится административная ответственность — штраф до 10 тысяч рублей или арест до 7 суток, если преследование ведется в отношении несовершеннолетнего — штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток», — сообщила Горячева.
Депутат Госдумы отметила, что до сих пор в российском законодательстве нет даже самого определения «сталкинга», и это мешает людям получить защиту.
Она подчеркнула, что законопроектом вводится юридическое определение «навязчивого преследования», включая систематическое слежение, угрозы, публикацию личной информации и постоянные попытки контакта в офлайне и онлайн.
Также, по словам Горячевой, закрепляется возможность обратиться в суд за запретом на приближение, и такое решение ограничит доступ преследователя к жертве: нельзя будет подходить, звонить, писать или преследовать через интернет.
«За нарушение запрета вводится ответственность и профилактический надзор. Предусматривается возможность компенсации морального вреда», — добавила парламентарий.
Горячева уточнила, что сам законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. «Этого закона ждут те, кто не может защититься даже после десятков заявлений в полицию. Он важен и для тех, кто работает с пострадавшими — психологов, правозащитников, врачей», — сказала депутат.
По данным политика, было получено сотни обращений, кейсов и экспертных заключений, и проект — результат этой большой совместной работы.
«Сталкинг — это не “про навязчивого поклонника”, а про опасность, которая может стоить человеку здоровья, работы, безопасности и даже жизни. Новый закон даст людям возможность вовремя остановить угрозу — и почувствовать, что они не одни», — подытожила Горячева.