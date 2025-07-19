В Госдуме предложили ввести штрафы за навязчивое преследование

«Законопроект о противодействии навязчивому преследованию — важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей — и пострадавшие, и юристы, и правоохранители. Мы подготовили соответствующие поправки в КоАП РФ: за сталкинг вводится административная ответственность — штраф до 10 тысяч рублей или арест до 7 суток, если преследование ведется в отношении несовершеннолетнего — штраф до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток», — сообщила Горячева.