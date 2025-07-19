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В Ростовской области объявили беспилотную опасность

В ночь на 19 июля в Ростовской области объявили угрозу БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 19 июля, по всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Жителей и гостей региона предупредили по СМС от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Дончанам порекомендовали покинуть открытые участки улиц и зайти в помещение.

Напомним, что вечером в пятницу, 18 июля, над Ростовской областью дежурные силы ПВО сбили 8 дронов.

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