«Возмущаться или победить»: Губерниев дал мотивацию гимнастам из РФ после ущемлений

Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет российским гимнастам демонстрировать георгиевскую ленту.
Российским гимнастам следует отвечать на запрет георгиевской ленты победами на соревнованиях. Такое мнение высказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
«Можно громко возмущаться ими [запретами], а можно поехать на соревнования и победить», — заявил комментатор в интервью порталу «Все Про Спорт». Губерниев отметил, что несмотря на ужесточение ограничений для российских спортсменов, у них сохраняется возможность выступать и добиваться успеха на международной арене.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКого из российских спортсменов могут допустить на Олимпиаду-2026.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) ввела дополнительные ограничения для нейтральных спортсменов из России. Теперь им нельзя использовать символы Z и V, а также георгиевскую ленту во время соревнований. Гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе допустили с 1 января прошлого года.
URA.RU уже писало, что атлеты из РФ в этом году впервые за долгое время принимают участие в летней Универсиаде, которая проходит в Германии. Ранее 18-летний Николай Колесников стал первым российским чемпионом на стартовавшем в Рейн-Руре первенстве. Выступающий в нейтральном статусе пловец смог опередить своих соперников на дистанции 400 метров вольным стилем, пишет RT.