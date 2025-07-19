«Возмущаться или победить»: Губерниев дал мотивацию гимнастам из РФ после ущемлений

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) ввела дополнительные ограничения для нейтральных спортсменов из России. Теперь им нельзя использовать символы Z и V, а также георгиевскую ленту во время соревнований. Гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе допустили с 1 января прошлого года.