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Подмосковье подверглось атаке беспилотников типа «Лютый»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Москву с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый». Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

БПЛА типа «Лютый». Видео © SHOT.

В телеграм-канале уточнили, что взрывы были зафиксированы в районах Нахабино, Зеленограда и Истры. По данным из официальных источников, за последний час в Подмосковье было сбито не менее четырёх беспилотников.

Ранее в Ростовской области в результате падения обломков беспилотника, принадлежавшего ВСУ, в Каменске-Шахтинском пострадал один человек. Произошло возгорание нескольких частных домов. В Каменском районе повреждены элементы энергосистемы, что привело к отключению электроснабжения в пяти сёлах, где проживает около двух тысяч человек. Также поступали сообщения о пожаре в Донецке.

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