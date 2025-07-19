В России за навязчивое преследование будут штрафовать

В Госдуме отметили, что этот законопроект — важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей: пострадавшие, юристы, правоохранители. Депутаты отметили, что в российском законодательстве до сих пор отсутствует само определение «сталкинга», что затрудняет защиту пострадавших. Теперь будет введено юридическое понятие «навязчивого преследования», куда подпадут систематическая слежка, угрозы, распространение личной информации и настойчивые попытки контакта как в реальной жизни, так и в интернете.