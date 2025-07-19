В России за навязчивое преследование будут штрафовать

Законопроект о противодействии навязчивому преследованию (сталкингу) предусматривает штраф до десяти тысяч рублей или арест на срок до семи суток, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, если преследование направлено против ребенка, штраф может достигать 20 тысяч рублей, а арест — 15 суток.
В Госдуме отметили, что этот законопроект — важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей: пострадавшие, юристы, правоохранители. Депутаты отметили, что в российском законодательстве до сих пор отсутствует само определение «сталкинга», что затрудняет защиту пострадавших. Теперь будет введено юридическое понятие «навязчивого преследования», куда подпадут систематическая слежка, угрозы, распространение личной информации и настойчивые попытки контакта как в реальной жизни, так и в интернете.
Также закон закрепляет право пострадавшего обратиться в суд за запретом на приближение. Такое решение ограничит преследователя: ему будет запрещено приближаться к жертве, звонить, писать или преследовать онлайн. За нарушение запрета устанавливается ответственность и профилактический надзор. Предусмотрена возможность взыскания компенсации морального вреда.
Внесение законопроекта в Госдуму планируется на осеннюю сессию. Этого закона ждут те, кто не может защититься даже после десятков заявлений в полицию, отметили в Госдуме. Закон будет важен и для специалистов, работающих с жертвами — психологов, правозащитников, врачей.
Отмечается, что законопроект стал результатом большой совместной работы, основанной на сотнях обращений, конкретных случаях и экспертных заключениях. В Госдуме отметили, что сталкинг — опасность, которая может стоить человеку здоровья, работы, безопасности и даже жизни. Новый закон даст людям возможность своевременно остановить угрозу и почувствовать, что они не одни, заявили в Государственной думе.