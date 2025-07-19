ФНС заблокировала счета Юрия Антонова: что случилось

ФНС России ввела ограничения на проведение финансовых операций по банковским счетам народного артиста РФ Юрия Антонова. Об этом информирует система «Контур. Фокус», перадает РИА Новости.
«На 18 июля найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам», — следует из сообщения агентства.
Как следует из данных системы, артист ведет предпринимательскую деятельность с 1997 года. Он был зарегистрирован в качестве ИП, специализирующимся на исполнительском искусстве.
Согласно налоговому законодательству, компания обязана подавать декларацию в ФНС. В связи с невыполнением данного требования со стороны Антонова, налоговый орган принял решение о блокировке его счетов.
Как ранее отмечал PostNews, у музыканта отсутствуют какие-либо налоговые задолженности и не возбуждены исполнительные производства. При этом ни сам артист, ни его представители пока не прокомментировали информацию о блокировке счетов.
Накануне KP.RU писал о подобной ситуации с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Тогда она тоже столкнулась с блокировкой банковских счетов из-за образовавшейся налоговой задолженности. Согласно имеющимся данным, сумма непогашенных обязательств перед ФНС составила 818 тысяч рублей.
Так, ограничения коснулись счетов ИП Исинбаевой. Отмечается значительная динамика задолженности: если в апреле она составляла 1,1 млн рублей, то в мае увеличилась до 1,5 млн, а после частичного погашения (примерно 1 млн рублей) уменьшилась до 818 тысяч.
Сейчас 42-летняя Исинбаева живет за границей. Кроме этого, в апреле Mash информировал, что ФНС ввела ограничения на банковские счета музыкального лейбла, владельцем которого является рэп-исполнитель Элджей. Однако позже сообщения о финансовых ограничениях в отношении «Сайонара Бойс» были официально опровергнуты представителями исполнителя.
Ранее в ФНС рассказали о том, как должна работать система. По словам главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, работа органа исполнительной власти должна оставаться эффективной и незаметной.