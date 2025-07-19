Жители Зеленограда сообщили о падении обломков беспилотника в частном секторе

Взрыв в Зеленограде. Видео © SHOT.
Инцидент произошёл в районе Андреевки приблизительно 40 минут назад. Информация о возможных пострадавших в настоящее время отсутствует. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны уничтожили ещё два вражеских БПЛА, летевших на столицу.
«ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины продолжают попытки атаковать Москву с использованием беспилотных летательных аппаратов. Жители районов Нахабино, Зеленограда и Истры сообщали о взрывах. Информации о последствиях на земле и пострадавших на данный момент не поступало.