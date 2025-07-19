Жители Зеленограда сообщили о падении обломков беспилотника в частном секторе

Инцидент произошёл в районе Андреевки приблизительно 40 минут назад. Информация о возможных пострадавших в настоящее время отсутствует. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны уничтожили ещё два вражеских БПЛА, летевших на столицу.