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В Подмосковье истребителем сбит украинский беспилотник

В Дмитровском округе Подмосковья сбит беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале врио главы округа Михаил Шувалов.

В Дмитровском округе истребитель ликвидировал сбили украинский беспилотник, сообщают публики.

Отмечается, что обломки дрона упали неподалеку от общественного пляжа, там начался пожар. Взрывы также были слышны в Домодедово.

Ранее врио главы Дмитровского округа Михаил Шувалов сообщил о сбитом беспилотнике. По его словам, дрон упал вдали от жилых зон, и угрозы для населения нет.

«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют последствия», — добавил Шувалов.

Он уточнил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее в сети появились кадры пролетающего под Москвой тяжелого беспилотника самолетного типа «Лютый», принадлежащего ВСУ. На записи, сделанной в районе подмосковного Дмитрова, виден БПЛА с характерным звуком двигателя.

В ночь на 18 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

Ранее в Липецкой области очевидцы зафиксировали момент ликвидации БПЛА вертолетом Ка-52.

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