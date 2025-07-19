В Подмосковье истребителем сбит украинский беспилотник

В Дмитровском округе истребитель ликвидировал сбили украинский беспилотник, сообщают публики.
Отмечается, что обломки дрона упали неподалеку от общественного пляжа, там начался пожар. Взрывы также были слышны в Домодедово.
Ранее врио главы Дмитровского округа Михаил Шувалов сообщил о сбитом беспилотнике. По его словам, дрон упал вдали от жилых зон, и угрозы для населения нет.
«Повреждена высоковольтная линия, но энергетики оперативно устраняют последствия», — добавил Шувалов.
Он уточнил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее в сети появились кадры пролетающего под Москвой тяжелого беспилотника самолетного типа «Лютый», принадлежащего ВСУ. На записи, сделанной в районе подмосковного Дмитрова, виден БПЛА с характерным звуком двигателя.
В ночь на 18 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.
Ранее в Липецкой области очевидцы зафиксировали момент ликвидации БПЛА вертолетом Ка-52.