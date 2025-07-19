Прекращение огня между Израилем и Сирией: США станут посредником

Между Израилем и Сирией достигнуто соглашение о прекращении боевых действий при посредничестве Вашингтона. Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Сирии Том Барак.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи», — написал он в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что власти Израиля и Ирана достигли соглашения по ближневосточному конфликту.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. Тегеран незамедлительно ответил аналогичными действиями, что резко обострило ситуацию. Конфликт перешел на новый уровень, когда 22 июня США под руководством Трампа присоединились к операции, атаковав подземный ядерный комплекс Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане.