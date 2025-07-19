Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прекращение огня между Израилем и Сирией: США станут посредником

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке США.

Источник: Комсомольская правда

Между Израилем и Сирией достигнуто соглашение о прекращении боевых действий при посредничестве Вашингтона. Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Сирии Том Барак.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня, которое поддержали Турция, Иордания и ее соседи», — написал он в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что власти Израиля и Ирана достигли соглашения по ближневосточному конфликту.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. Тегеран незамедлительно ответил аналогичными действиями, что резко обострило ситуацию. Конфликт перешел на новый уровень, когда 22 июня США под руководством Трампа присоединились к операции, атаковав подземный ядерный комплекс Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше