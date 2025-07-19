Прекращение огня между Израилем и Сирией: США станут посредником

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана. Тегеран незамедлительно ответил аналогичными действиями, что резко обострило ситуацию. Конфликт перешел на новый уровень, когда 22 июня США под руководством Трампа присоединились к операции, атаковав подземный ядерный комплекс Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане.