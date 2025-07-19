Дубинский назвал США «самым мощным продавцом» оружия

Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, изменив схему приобретения оружия для Вооружённых сил Украины, «переложил главную ответственность» на европейские государства.
Дубинский уточнил, что благодаря этому Трамп «минимизировал» прямые контакты американской стороны с Украиной.
«Ещё одну задачу, которую решил Трамп, переложив на Европу закупку оружия для Украины, можно описать как элемент сокращения необходимости контактов с Зеленским», — написал он в Telegram.
По словам Дубинского, контакты, касающиеся приобретения оружия, стали техническими. Украинская сторона запрашивает у стран Европы вооружение, а европейские государства формируют бюджет и лишь тогда обращаются к Соединённым Штатам.
Он назвал США не стороной конфликта, а «самым мощным продавцом».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментируя новую схему поставок оружия Соединёнными Штатами на Украину, подчеркнул, что это является бизнесом.